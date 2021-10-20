Миронов хочет вернуть территорию бывшего стадиона "Калининец" в распоряжение города

Депутат Госдумы Сергей Миронов поздравил с победой петербургских градозащитников в Арбитражном суде, накануне добившихся запрета на строительство апарт-отеля на месте бывшего стадиона "Калининец" в Василеостровском районе.

"Застройщик пытался маскировать жилую высотку под спортивный объект, неоднократно получал отказ в разрешении на строительство от Госстройнадзора Санкт-Петербурга", - напомнил политик.

Однако, с его точки зрения, останавливаться на достигнутом не стоит.

"Теперь нужно разбираться, на каких основаниях изначально этот участок ушел в частные руки и добиваться его возвращения в собственность города и горожан. Понятно, что никакие спортивные объекты застройщик там возводить не собирается, не для того они эту землю прибирали к рукам", - рассудил депутат.

Велика вероятность, что застройщик (ООО "Деловой остров") в ближайшее время будет пытаться оспаривать решение суда. Миронов пообещал, что дальнейшие попытки построить на проблемном участке какое-либо высотное жилье встретят с его стороны сопротивление. В апреле лидер эсеров лично приезжал на место бывшего стадиона и взял проблему с несостоявшимся апарт-отелем под личный контроль.