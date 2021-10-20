Knight Frank: Посещаемость ресторанов и магазинов Петербурга может снизиться на 50% из-за введения QR-кодов

Ресторанный бизнес пострадает сильнее всех отраслей предпринимательства после введения системы QR-кодов в Петербурге, считают в консалтинговой компании Knight Frank.

"Данная мера может снизить посещаемость магазинов и ресторанов на 40-50%", - заявили в компании.

Эксперты ожидают, что до окончания действия ограничительных мер в городе закроются несколько заведений общепита.

"В предновогодний сезон, когда рестораны, общественные пространства, концертные площадки делают ставку на корпоративы, мероприятия и банкеты, введенные ограничения – это очередной удар для гостинично-ресторанной индустрии. Если ограничения будут работать продолжительное время, то следует ожидать снижение ставок аренды по подписанным договорам аренды", - рассказала руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко.

Она отметила, что по мере увеличения количества привитых горожан негативный эффект от введенных мер будет снижаться.

Напомним, с 1 декабря попасть в рестораны и магазины Петербурга можно будет только по предъявлению QR-кода, который свидетельствует о том, что посетитель прошел вакцинацию от COVID-19 или недавно перенес коронавирус. Ограничения на посещение других публичных мест в городе будут вступать в силу постепенно с 1 ноября. Подробнее о системе QR-кодов читайте в материале ЗАКС.Ру.