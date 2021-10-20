ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:34

Knight Frank: Посещаемость ресторанов и магазинов Петербурга может снизиться на 50% из-за введения QR-кодов

фото ЗакС политика Knight Frank: Посещаемость ресторанов и магазинов Петербурга может снизиться на 50% из-за введения QR-кодов

Ресторанный бизнес пострадает сильнее всех отраслей предпринимательства после введения системы QR-кодов в Петербурге, считают в консалтинговой компании Knight Frank. 

"Данная мера может снизить посещаемость магазинов и ресторанов на 40-50%", - заявили в компании.

Эксперты ожидают, что до окончания действия ограничительных мер в городе закроются несколько заведений общепита. 

"В предновогодний сезон, когда рестораны, общественные пространства, концертные площадки делают ставку на корпоративы, мероприятия и банкеты, введенные ограничения – это очередной удар для гостинично-ресторанной индустрии. Если ограничения будут работать продолжительное время, то следует ожидать снижение ставок аренды по подписанным договорам аренды", - рассказала руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко.

Она отметила, что по мере увеличения количества привитых горожан негативный эффект от введенных мер будет снижаться.

Напомним, с 1 декабря попасть в рестораны и магазины Петербурга можно будет только по предъявлению QR-кода, который свидетельствует о том, что посетитель прошел вакцинацию от COVID-19 или недавно перенес коронавирус. Ограничения на посещение других публичных мест в городе будут вступать в силу постепенно с 1 ноября. Подробнее о системе QR-кодов читайте в материале ЗАКС.Ру. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама