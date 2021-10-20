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Новости 14:40

После десятилетней реставрации с Казанского собора снимут леса

фото ЗакС политика После десятилетней реставрации с Казанского собора снимут леса

Петербургское правительство торжественно объявило о том, что реставрация лицевых стен и колоннады Казанского собора почти полностью завершена и что к 15 ноября он лишится строительных лесов. 

"Наши реставраторы творят чудеса, кропотливо и бережно сохраняя и восстанавливая историческое наследие. Ленинградская-петербургская реставрационная школа – одна из известнейших в мире. <...> В Петербурге для реставраторов всегда будет много работы, поскольку в городе около девяти тысяч памятников, охраняемых государством, а весь исторический центр и музеи-заповедники пригородов находятся под охраной ЮНЕСКО", - приводит комментарий губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Расходы на ремонт, продлившийся около десяти лет, поделили между собой федеральный и городской бюджеты. До 2015 года работы финансировала Москва, после за дело взялся Смольный, в общей сложности потративший 291 млн рублей. В сообщении от пресс-службы отмечается, что в дальнейшем в планы города входит отреставрировать купол собора.


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