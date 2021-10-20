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Новости 15:04

Путин объявил нерабочей первую неделю ноября

фото ЗакС политика Путин объявил нерабочей первую неделю ноября

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 20 октября распорядился сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Заработная плата сотрудников будет сохранена.

Эту меру приняли из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19 в стране. Регионы, в которых обстановка с коронавирусом особенно сложная, вправе увеличивать нерабочий период. 

– Можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. Или при необходимости продлить их на период после 7 ноября, – отметил Путин.

Президент также призвал региональные власти не занижать статистику о количестве зараженных коронавирусом и заявил о необходимости расширения объемов тестирования. 

С предложением о нерабочей неделе выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Выступая на совещании у президента, Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы, а работодателей — предоставлять по два выходных дня сотрудникам, сделавшим прививку от COVID-19.

По оценке министра экономического развития Андрея Белоусова, простой из-за нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 млрд рублей. Он предложил возобновить программы кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0 и запустить выплаты предприятиям наиболее пострадавших отраслей в объеме одного МРОТ на одного занятого.

Ранее в Смольном заявили о готовности рассмотреть вопрос о нерабочих днях и выполнить все поручения федеральных властей. 


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