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Новости 14:55

Бюро "Справедливой России" приняло в партию депутатов ЗакСа Алескерова и Новикова

фото ЗакС политика Бюро "Справедливой России" приняло в партию депутатов ЗакСа Алескерова и Новикова

Бюро совета петербургского отделения "Справедливая Россия – За правду" приняла в ряды партии депутатов Законодательного собрания Андрея Алескерова и Александра Новикова, сообщила ЗАКС.Ру председатель совета реготделения и депутат ЗакСа Марина Шишкина. По ее словам, оба парламентария уже давно решили вступить в ряды эсеров.

Также бюро партии рекомендовало назначить Алескерова заместителем председателя фракции "Справедливой России" в ЗакСе, добавила Шишкина. Она уточнила, что фракция намерена рассмотреть этот вопрос 21 октября.

Алескеров и Новиков прошли в состав ЗакСа при поддержке "Справедливой России". Также партию в парламенте представляют Шишкина, Любовь Менделеева и Михаил Амосов

Напомним, Новиков до избрания в ЗакС был предпринимателем. Алескеров руководил муниципальным образованием "Южно-Приморский". 

София Саттарова


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