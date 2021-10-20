Отправленного под домашний арест ректора Шанинки госпитализировали с гипертоническим кризом

Ректорая Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева госпитализировали с гипертоническим кризом, сообщила в Facebook его жена Елизавета Фокина.

"Серёжу сегодня ночью увезли в больницу с очередным гипертоническим кризом, пока все, что могу сказать", – написала она.

Адвокат Сергей Севрук сообщил, что Зуев почувствовал себя плохо накануне: вечером 19 октября его давление подскочило до 200. По словам адвоката, Зуеву стало плохо, когда он был у следователя, ему вызвали скорую помощь, но тогда ректор Шанинки от госпитализации отказался.

Севрук уточнил, что Зуев страдает рядом заболеваний, в том числе гипертонической болезнью третьей степени, перенес несколько операций.

Накануне Зуеву предъявили обвинение в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Он под домашним арестом.

Дело, возбужденное в отношении Зуева, связано с делом Раковой, которая арестована по обвинению в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.