Европарламент присудил Алексею Навальному премию имени Сахарова

Европарламент присудил оппозиционеру Алексею Навальному премию "За свободу мысли" имени Сахарова 2021 года, сообщается в Twitter фракции Европейской народной партии, которая выдвинула кандидатуру политика.

В сообщении фракция также потребовала от российских властей освободить Навального и всех других политзаключенных.

Премия "За свободу мысли" вручается с 1988 года, она носит имя советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Вручается за "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару"

В начале февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления в августе 2020 года, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок.

В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем на фоне отравления, в итоге его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.