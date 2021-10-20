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Новости 17:13

Минстрой: Отопительный сезон начался на всей территории России

фото ЗакС политика Минстрой: Отопительный сезон начался на всей территории России

Министр строительства Ирек Файзуллин на совещании президента с членами правительства заявил, что ряд регионов начал отопительный сезон на две недели раньше срока по просьбам жителей, и теперь отопление включено по всей России, передает "Интерфакс".

"Отопительный сезон начался на данный момент на территории всей страны. В целом вхождение в зиму идет опережающими темпами. В этом году многие воспользовались правом начать отопительный сезона на одну-две недели раньше предыдущих лет", – сказал Файзуллин.

По словам министра, основное оборудование к отопительному сезону готово на 99,4%. На подготовку из консолидированных бюджетов России направлено 172,8 млрд рублей.

Отдельной Файзуллин отметил, что на особом контроле Минстроя находятся регионы, в которых ранее были зафиксированы серьезные проблемы с началом и прохождением отопительного сезона. Это Приморье, Краснодарский край, Еврейская АО, Воронежская область.

 


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