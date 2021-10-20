Смольный предложил новую причину исключения из реестра нуждающихся дольщиков

Комитет по социальной политике подготовил изменение закона о мерах по защите прав дольщиков. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга.

Согласно проекту закона, добавляется еще одна причина исключения дольщика из реестра нуждающихся в помощи. Ведомство предлагает делать это, если человек получил благотворительную помощь в виде денег от застройщика, инвестора или другой организации, от которых дольщик не имел права что-либо требовать.

Также комитет хочет установить, что действие самого закона о помощи участникам долевого строительства распространяется на тех, кого внесли в реестр до 31 декабря 2021 года. Если документ одобрят, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Сейчас из реестра нуждающихся в помощи дольщиков человек исключается при получении денег от застройщика или инвестора, к которым у него отсутствовало право требования, до вступления в силу этого закона, Социального кодекса и ряда других документов.

София Саттарова