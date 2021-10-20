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Новости 20 октября, 18:24

В Смольном рассказали, как получить QR-код тем, кто переболел COVID-19 неофициально

фото ЗакС политика В Смольном рассказали, как получить QR-код тем, кто переболел COVID-19 неофициально

В Смольном рассказали, как граждане смогут получить QR-код, если они переболели коронавирусом, но не обращались в поликлинику для лечения.

По словам представителей комитета по информатизации и связи, многие петербуржцы звонят по телефону 122 с вопросом, как получить QR-код переболевшего при наличии положительного теста ПЦР, но без официального диагноза. 

"Если гражданин не обращался в поликлинику для лечения, а также при лечении от COVID-19 в больнице, но без дальнейшего обращения в поликлинику, необходимо обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего", – сказали представители комитета.

По данным Смольного, 18 октября служба 122 приняла 39 187 звонков, и это рекордное количество. Служба увеличивает число операторов, но пока время ожидания ответа может быть увеличено.

18 октября Смольный внес изменение в постановление № 121 о "коронавирусных" ограничениях в Петербурге. Постепенно будет вводиться доступ на мероприятия и в общественных местах по QR-коду после вакцинации или перенесенного заболевания. К декабрю этот код понадобится для прохода в театры, музеи, предприятия общепита и иные заведения.


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