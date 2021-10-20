К петербургской активистке Ольге Смирновой пришли с обыском по делу об оправдании терроризма

Силовики пришли с обыском к петербургской активистке Ольге Смирновой по делу об оправдании терроризма, сообщают SOTA и "ОВД-Инфо"*.

Дело возбуждено по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Сообщается, что дверь в квартиру Смирновой вышибли бойцы ОМОНа. Пока она подписывает постановление об обыске, ее разговор с журналистами прервал следователь.

По данным изданий, дело связано с пикетами "Стратегии-18" в поддержку крымских татар, многих из которых преследуют из-за причастности к исламистской партии "Хизб ут-Тахрир"** и обвиняют в терроризме. В постановлении указан пикет 18 августа. Тогда полиция задержала участников акции, составила на них протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение акции без подачи уведомления), но суд это дело прекратил. Следователи сослались на то, что Смирнова стояла в пикетах с флагом крымских татар, который якобы признан экстремистским.

*Внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Признана террористической организацией и запрещена в России