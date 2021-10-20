Лисовец анонсировал открытие пунктов вакцинации еще в двух торговых центрах Петербурга

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что вскоре откроются пункты вакцинации в двух торговых центрах.

По словам Лисовца, речь идет о торговых центрах во Фрунзенском районе и на проспекте Большевиков. Также будут открыты прививочные пункты в отделениях Почты России. Лисовец отметил, что пункты могут начать работать на этой или на следующей неделе.

Лисовец подтвердил, что QR-код после вакцинации действует в течение года, при этом Минздрав рекомендует ревакцинироваться через полгода. Он отметил, что граждане сами принимают решение.

18 октября Смольный внес изменение в постановление № 121 о "коронавирусных" ограничениях в Петербурге. Постепенно будет вводиться доступ на мероприятия и в общественные места по QR-коду после вакцинации или перенесенного заболевания. К декабрю этот код понадобится для прохода в театры, музеи, предприятия общепита и иные заведения.