ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20 октября, 19:47

Лисовец анонсировал открытие пунктов вакцинации еще в двух торговых центрах Петербурга

фото ЗакС политика Лисовец анонсировал открытие пунктов вакцинации еще в двух торговых центрах Петербурга

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что вскоре откроются пункты вакцинации в двух торговых центрах.

По словам Лисовца, речь идет о торговых центрах во Фрунзенском районе и на проспекте Большевиков. Также будут открыты прививочные пункты в отделениях Почты России. Лисовец отметил, что пункты могут начать работать на этой или на следующей неделе.

Лисовец подтвердил, что QR-код после вакцинации действует в течение года, при этом Минздрав рекомендует ревакцинироваться через полгода. Он отметил, что граждане сами принимают решение.

18 октября Смольный внес изменение в постановление № 121 о "коронавирусных" ограничениях в Петербурге. Постепенно будет вводиться доступ на мероприятия и в общественные места по QR-коду после вакцинации или перенесенного заболевания. К декабрю этот код понадобится для прохода в театры, музеи, предприятия общепита и иные заведения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама