Роскомнадзор нашел в интернете более 700 страниц с фейками о коронавирусе за два месяца

Роскомнадзор за последние два месяца выявил 707 источников в интернете с недостоверной информацией о коронавирусе, передает РИА "Новости".

По словам представителей регулятора, всего с начала 2021 года было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками. В РКН отметили, что среднемесячное количество выявляемых материалов значительно не изменилось.

В регуляторе напомнили об ответственности за распространение фейков о коронавирусе вплоть до уголовной. Закон предусматривает наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. При причинении вреда здоровью и смерти штраф может составить до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет. Для СМИ предусмотрена отдельная административная ответственность.