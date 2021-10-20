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Новости 20 октября, 20:57

Роскомнадзор нашел в интернете более 700 страниц с фейками о коронавирусе за два месяца

фото ЗакС политика Роскомнадзор нашел в интернете более 700 страниц с фейками о коронавирусе за два месяца

Роскомнадзор за последние два месяца выявил 707 источников в интернете с недостоверной информацией о коронавирусе, передает РИА "Новости".

По словам представителей регулятора, всего с начала 2021 года было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками. В РКН отметили, что среднемесячное количество выявляемых материалов значительно не изменилось.

В регуляторе напомнили об ответственности за распространение фейков о коронавирусе вплоть до уголовной. Закон предусматривает наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. При причинении вреда здоровью и смерти штраф может составить до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет. Для СМИ предусмотрена отдельная административная ответственность.

 


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