ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:56

В России выявили первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2

фото ЗакС политика В России выявили первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России выявили первые случаи нового варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2, передает РИА "Новости".

Эта версия – одно из множества ответвлений линии "дельта", которое может оказаться более заразным по сравнению с исходной версией. По данным британских ученых, оно может быть заразнее исходного дельта-штамма на 10-15%. По словам Хафизова, довольно высока вероятность, что AY.4.2 широко распространится в России и мире. 

"Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", - пояснил эпидемиолог.

При этом Хафизов заявил, что применяемые в России вакцины от коронавируса эффективны и против AY.4.2. По его словам, эта версия не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. С учетом того, что у него есть мутации в S-белке, это может сказаться на заразности, а не на тяжести заболевания, отметил ученый.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама