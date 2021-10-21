В России выявили первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России выявили первые случаи нового варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2, передает РИА "Новости".

Эта версия – одно из множества ответвлений линии "дельта", которое может оказаться более заразным по сравнению с исходной версией. По данным британских ученых, оно может быть заразнее исходного дельта-штамма на 10-15%. По словам Хафизова, довольно высока вероятность, что AY.4.2 широко распространится в России и мире.

"Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", - пояснил эпидемиолог.

При этом Хафизов заявил, что применяемые в России вакцины от коронавируса эффективны и против AY.4.2. По его словам, эта версия не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. С учетом того, что у него есть мутации в S-белке, это может сказаться на заразности, а не на тяжести заболевания, отметил ученый.