Суд отправил пародировавшую представительницу МВД жительницу Уссурийска в колонию на три месяца

Уссурийский районный суд приговорил жительницу Уссурийска Ларису Кривоносову к трем месяцам лишения свободы по обвинению в уклонении от административного надзора, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

По данным МВД, в 2017 году Кривоносова была условно-досрочно освобождена из колонии Хабаровского края, где отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После этого в 2020 году она "стала совершать нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность", и потому суд установил административный надзор. По версии МВД, Кривоносова игнорировала наложенные судом ограничения, в связи с чем ее неоднократно привлекали к ответственности за несоблюдение административных ограничений (ч. 3 ст. 19.24 КоАП).

Кривоносова снималась в YouTube-сериале про вымышленного чиновника Виталия Наливкина в роли "официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф". Например, по сюжету, в одной из серии она отчиталась о найденной на остановке сумке с морковью, которую вызвался ликвидировать Наливкин, признав за бомбу.