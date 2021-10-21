Комздрав Петербурга попросил добавить 11,8 млрд рублей к своему бюджету

Дополнительная потребность комитета по здравоохранению ко второму чтению бюджета Петербурга на 2022 год составила 11,8 млрд рублей. Об этом глава комитета Дмитрий Лисовец объявил на заседании комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению 21 октября.

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