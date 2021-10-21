Горсуд отменил штраф активистке за пикет в поддержку художницы Цветковой

Санкт-Петербургский городской суд 21 октября отменил административный штраф Евгении Сметанкиной, участнице одиночных пикетов в поддержку художницы Юлии Цветковой. Дело направлено на пересмотр в районный суд, сообщила ЗАКС.Ру адвокат от "ОВД-Инфо"* Вероника Карагодина.

- Доказательства, которые имеются в данном деле, получены с грубым нарушением закона. Основой для данного дела являлась видеозапись [пикета], находящаяся в общественном доступе. Прошло несколько дней после того, как эта запись была опубликована, и уже через несколько дней после публикации сотрудники полиции только на основании этой записи сделали вывод, что моя подзащитная совершила административное правонарушение, - рассказала Карагодина.

Она добавила, что протокол за подобное деяние должен быть составлен сразу после выявления правонарушения.

Напомним, в июне 2021 года Куйбышевский районный суд оштрафовал Сметанкину на 20 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) во время одиночного пикета возле станции метро "Гостиный двор" 23 мая. Такой же штраф определили для другой участницы, сторонницы Российского социалистического движения Ирины Козловой. Городской суд 7 октября отменил штраф Козловой и отправил административное дело на новое рассмотрение.

Юлия Цветкова – художница из Комсомольска-на-Амуре, на которую в 2019 году возбудили уголовное дело о распространении порнографии через интернет (ч. 3 ст. 242 УК). Дальневосточные следователи посчитали, что в ее работах, посвященных феминизму и бодипозитиву, содержатся признаки запрещенного контента.

*Внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Константин Леньков