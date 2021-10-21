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Новости 10:54

Арбитражный суд запретил продавать в России 61 модель смартфонов Samsung

фото ЗакС политика Арбитражный суд запретил продавать в России 61 модель смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics ввозить, продавать и хранить в России 61 модель смартфона, в том числе новейший Samsung Galaxy Z Flip, передает РИА "Новости" со ссылкой на резолютивную часть решения суда.

Решение было принято по иску швейцарской Sqwin SA. Она требовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом. В июле суд запретил Samsung использовать продукцию, включающую в  себя Samsung Рау, но конкретные модели устройств тогда не приводились. 

Дополнительное решение по иску было вынесено 19 октября. Оно содержит закрытый перечень моделей, в который вошел 61 смартфон: от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.


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