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Новости 11:22

В Петербурге ожидают, что на борьбу с COVID-19 по итогу года уйдет 28 млрд рублей

фото ЗакС политика В Петербурге ожидают, что на борьбу с COVID-19 по итогу года уйдет 28 млрд рублей

Более 28 млрд рублей может уйти в Петербурге на борьбу с коронавирусной инфекцией по итогу 2021 года. Об этом 21 октября заявил врио директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Вадим Стожаров на заседании комиссии Заксобрания по социальной политике и здравоохранению. 

Он уточнил, что по итогу 9 месяцев 2021 года на противодействие COVID-19 потратили 20,7 млрд рублей. При этом по итогу всего 2020 года на эту цель израсходовали 14,9 млрд рублей. 

Проект расходной части бюджета территориального фонда ОМС на 2022 год составляет 128,6 млрд рублей. Его планируется утвердить на заседании ЗакСа 27 октября.

Сергей Еремеев


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