Минпросвещения планирует объявить каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября

В российских школах будут объявлены каникулы с 30 октября по 7 ноября включительно, заявили в Минпросвещения, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. Осенние каникулы школьников в 2021 году в Петербурге установлены с 25 октября по 3 ноября.

В Минпросвещения пояснили, что эти каникулы для школ, которые учатся по четвертям, совпадают с нерабочими праздничными днями. Однако есть регионы, где школьники учатся по модульной системе: пять недель учебы и потом одна неделя каникул – например, Московская область. Там отдых начинается с 25 ноября.

"Нерабочая неделя в таком случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке. В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Это было сделано на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России. Россиян в любом случае ждала трехдневная рабочая неделя из-за Дня народного единства 4 ноября.

Заболеваемость COVID-19 в России бьет рекорды в последние недели. Штаб отчитывается о 33–34 тысячах новых случаев заболевания ежедневно, за сутки, по официальным данным, умирает порядка тысячи пациентов с коронавирусом.