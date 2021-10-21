Комздрав Петербурга не видит проблем с записью на вакцинацию от коронавируса

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в городе достаточно свободных номерков на запись на вакцинацию от COVID-19.

Вопрос об ажиотаже, связанном с прививками, на заседании комиссии ЗакСа по соцполитике и здравоохранению 21 октября задал депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Он заявил, что в связи с введением системы QR-кодов решил промониторить ситуацию с записью на вакцинацию. В четверти поликлиник записаться вообще невозможно, уверяет депутат.

Лисовец ответил, что свободных номерков нет только в нескольких поликлиниках, а для граждан существует масса сервисов, с помощью которых можно узнать, где и когда можно быстро привиться.

- До 25 октября по состоянию на вчерашний день у нас было несколько тысяч свободных номерков, - отметил Лисовец. - Поэтому я не вижу никакого основания для нагнетания паники.

Ранее Вишневский выложил в Facebook результаты анализа возможности сделать вакцину в ближайшие дни в той или иной поликлинике города. "Положение дел явно неблагополучное, надо срочно исправлять", - написал депутат. Он обратился по этому вопросу к вице-губернатору Олегу Эргашеву.

Сергей Еремеев