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Новости 12:31

В Москве введут нерабочие дни с 28 октября, закрыв рестораны и магазины

фото ЗакС политика В Москве введут нерабочие дни с 28 октября, закрыв рестораны и магазины

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице режим нерабочих дней объявят с 28 октября, а коронавирусные ограничения будут усилены.

С 28 октября до 7 ноября будет приостановлена работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости. С этой же даты будут объявлены каникулы в детских садах и школах, временно приостановится работа детских кружков, секций, спортивных школ. 

Театры и музеи продолжат работу, но только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Будет приостановлено оказание государственных услуг в органах власти Москвы, за исключением срочных по регистрации актов гражданского состояния. При этом услуги можно получить в электронном виде.

С 8 ноября в Москве введут QR-коды для доступа на концерты, развлекательные, культурные, зрелищные, спортивные мероприятия. Они будут обязательными для мероприятий численностью свыше 500 участников, для организаторов менее массовых мероприятий ввести коды рекомендуется.

 


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