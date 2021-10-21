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Новости 12:56

Виктор Сысоев вернулся в ЗакС Петербурга в качестве помощника депутата Яковлева

фото ЗакС политика Виктор Сысоев вернулся в ЗакС Петербурга в качестве помощника депутата Яковлева

Бывший депутат Заксобрания Петербурга от ЛДПР Виктор Сысоев вернулся в Мариинский дворец на работу в качестве помощника депутата Максима Яковлева, передает "Фонтанка.ру".

По словам представителей ЛДПР, Сысоев будет помогать Яковлеву в "общих вопросах". 

Сысоев был депутатом шестого созыва Заксобрания, причем самым юным: в 2016 году он избрался, когда ему был 21 год. Он – сын депутата от "Единой России" Любови Егоровой. В политику Сысоев пришел из футбола: раньше он был защитником петербургского "Динамо".

Сысоев в первом же интервью в 2016 году заявил, что в ЗакСе намерен заниматься "ничем", но в дальнейшем никаких внезапных заявлений не делал и вообще был не слишком заметен.


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