Зампред "Яблока" Сергей Иваненко просил Европарламент не вручать Навальному премию имени Сахарова

Зампредседателя "Яблока" Сергей Иваненко обращался в Европарламент с просьбой не вручать премию имени Сахарова Алексею Навальному, факт обращения Иваненко подтвердил в разговоре с заместителем главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсением Весниным.

Выдержки письма Иваненко опубликовало издание "Вот Так". В частности, зампред "Яблока" напомнил позицию Навального о статусе Крыма и его высказывания 2014 года, когда оппозиционер говорил о том, что Крым останется частью России. Кроме того, Иваненко возмутили дебаты Навального с бывшим министром непризнанной Донецкой народной республики Игорем Стрелковым.

"Мы надеемся, что депутаты Европарламента внимательно изучат эти и другие факты и поймут, что такие факты несовместимы с именем Андрея Сахарова", - говорилось в письме Иваненко.

Зампред "Яблока" подтвердил, что письмо подлинное. Он заявил, что писал его лично от своего имени, а не от партии.

"Я считаю, что Навальный, конечно, политический заключенный, но никакого отношения к премии Сахарова он не имеет. Это решение Европарламента – очень печальное событие для демократического движения в России. Потому что он националист. Он разжигает примитивную социальную рознь. Я считал, что премия Сахарова дается не просто за политическую деятельность, а имеет либеральную и демократическую направленность", - считает Иваненко.

О том, что Навальному присудили премию "За свободу мысли" имени Сахарова, стало известно накануне, 20 октября. Эта премия вручается с 1988 года за "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару", она носит имя советского физика и правозащитника Андрея Сахарова.