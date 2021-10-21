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Новости 15:07

Из-за сообщений о готовящемся вооруженном нападении в гимназии № 209 усилили охрану

фото ЗакС политика Из-за сообщений о готовящемся вооруженном нападении в гимназии № 209 усилили охрану

Павловскую гимназию № 209, расположенную на улице Маяковского в Петербурге, взяли под усиленную охрану после того, как поступили сообщения с угрозами о вооруженном нападении одиночки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на чиновников Центрального района.

"Ситуация оперативно взята под контроль правоохранительными органами совместно с администрацией Центрального района. Автор сообщения проверяется. Охрана школы взята под особый контроль в рамках предотвращения противоправных действий", - рассказали в районной администрации.

По уточненным данным, отчим одного из учеников поделился с полицией фрагментом переписки из закрытого школьного чата, где неизвестный грозился нанести вооруженный визит в престижную гимназию.

Отметим, что 2021 год ознаменовался двумя резонансными и кровопролитными атаками на российские школы: в Казани весной и в Перми осенью. В обоих случаях молодые люди с огнестрельным оружием действовали в одиночку.


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