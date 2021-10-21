Прокуратура предложила совету МО "Гражданка" лишать должностей "в связи с утратой доверия"

Местный совет МО "Гражданка" на заседании 20 октября рассмотрел проект решения, которым предлагалось ввести порядок освобождения от должности главы МО, его заместителей и муниципальных депутатов "в связи с утратой доверия". Трансляцию заседания вели в группе муниципалитета.

Инициатором принятия документа выступила прокуратура Калининского района. Согласно проекту (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), поводом для лишения должности могут стать вхождение в руководство иностранного НКО, непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, непредставление сведений о доходах, осуществление предпринимательской деятельности или участие на платной основе в деятельности руководства коммерческой организации.

С заявлением о необходимости освобождения по утрате доверия могут выступить правоохранительные и другие органы государственной власти, а также местного самоуправления, руководство политических партий, общественные организации, общественные палаты России и Петербурга, редакции средств массовой информации.

"Если прокуратура или иной субъект к нам обратится, должен быть порядок, в соответствии с которым это обращение будет рассмотрено. Отсутствие порядка не ограничит, не защитит депутата от получения этой бумаги. Это процедура, а решение принимает муниципальный совет. Даже если у нас не будет этого порядка, это не значит, что прокуратура, иной орган или политическая партия не обратится", - объяснила на заседании глава МО "Гражданка" Елена Беляева.

Однако обсуждаемый документ насторожил нескольких членов совета. "Яблочник" Александр Гребенкин назвал его "репрессивным", заявив, что инициатива открывает дополнительные возможности по лишению депутатов мандатов.

"К примеру, я могу заявить публично, что у меня сегодня конфликты с партией "Яблоко". Сегодня партия "Яблоко" составляет списки людей, которые утратили доверие, а завтра она будет составлять списки депутатов, которые утратили доверие, и писать в муниципальный совет. И на этом основании могут лишить мандата", - сказал Гребенкин.

Мундеп Вадим Сафонов заявил, что предложенный проект решения "сталкивает лбами" большую часть общества.

"Лишить мандата законно избранного представителя граждан можно только двумя способами: или в форме отзыва по требованию избирателей, или по решению суда, за доказанные преступления", - отметил Сафонов.

За проект проголосовали три депутата, в том числе глава муниципалитета Елена Беляева. Против - четыре, включая заместителя главы Анатолия Снисаренко. Остальные мундепы воздержались или не голосовали. Решение не было принято.

Сергей Еремеев