Профессор Соловей: "Ковидным" страхом торгуют для ограничения общественной активности

Политолог Валерий Соловей, известный тем, что регулярно преподносит свою информацию как эксклюзивные инсайды из Кремля, прокомментировал введение мини-локдауна в России с 30 октября по 7 ноября. Если раньше, по его оценке, руководство страны предпочитало регулярно рассказывать о победах над коронавирусом, то теперь на высшем уровне избрали другую стратегию: постоянно пугать пандемией, и объясняется это политической целесообразностью.

"Ограничения в том или ином виде будут продолжаться до февраля, уже принято принципиальное решение - для того, чтобы ограничить любые попытки общественной активности. Поэтому будут торговать страхом. <...> Мне сказали, что будет безопасно поступить таким образом и удастся ситуацию сохранить под контролем", - произнес он в интервью "Эху Москвы".

Представление о том, что власть в разгар пандемии изо всех сил заботится о здоровье граждан, Соловей склонен считать заблуждением и прекраснодушием.

"Эти ограничения направлены на обуздывание общественно-политической активности. На пандемию Кремлю наплевать, он в этом смысле защищен, а сколько умрет холопов, его никогда не занимало", - заключил политолог.

Напомним, что президент Владимир Путин накануне одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочей недели, что, в свою очередь, продиктовано каждодневным ростом заболеваемости и смертности от коронавируса. Регионы получили право объявить нерабочими и предшествующие 30 октября дни.