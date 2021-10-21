Ленметрогипротранс обозначил сроки введения новых станций петербургского метро

В ближайшее время чиновники Смольного заключат контракт с "Метростроем Северной столицы", который в октябре стал единственным поставщиком по строительству метро в городе. Как пишет "Фонтанка", техническое задание должно будет базироваться на программном документе, который составил Ленметрогипротранс по заказу КРТИ. В нем называются сроки введения в эксплуатацию новых станций и вестибюлей подземки.

На первой (красной) ветке второй вестибюль "Балтийской" должен будет появиться в 2028 году, а юго-западные станции "Александрино", "Проспект Маршала Жукова" - в 2040 году.

На третьей (зеленой) ветке "Туристскую" и "Планерную" предлагают ожидать в 2026 году, а второй вестибюль "Василеостровской" - к 2029 году.

На четвертой (оранжевой) ветке появление "Горного института" намечено на 2024 год, "Театральной" - на 2025-й, "Кудрово" - на 2029-й, "Гавани" и "Морского фасада" - на 2030, "Новокрестовской-2", "Лахты", "Конной Лахты", "Юнтолово" - на 2036 год.

На пятой (фиолетовой) ветке ввод "Шуваловского проспекта" ожидается в 2028 году, "Магистрали № 31", "Каменки" и "Коломяжской" - в 2035 году.

Определились также с датами появления станций на еще не построенных линиях. Так, на коричневой Красносельско-Калининской ветке "Путиловская" и "Казаковская" появятся в 2024 году, "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная" - в 2029-м, "Лиговский проспект — 2", "Знаменская", "Суворовская-1" - в 2030-м, "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе", "Сосновая Поляна" - в 2032-м, "Смольный", "Полюстровский проспект — 1", "Бестужевская", "Пискаревка" - в 2033 году.

Наконец, на кольцевой ветке "Лесная-2", "Арсенальная", "Площадь Калинина", "Полюстровский проспект — 2" появятся в 2037 году, "Большеохтинская-2", "Ладожская-2", "Дальневосточный проспект" - в 2039-м, "Елизаровская-2", "Фарфоровская", "Международная-2", "Витебский проспект", "Парк Победы — 2", "Броневая-2", "Нарвская-2" - в 2043-м, "Двинская-2", "Большой проспект — 2", "Василеостровская-2", "Спортивная-2" - в 2044-м, "Петроградская-2", "Кантемировская" - в 2045 году.

Приведенные даты - не окончательные. Более того, из документа следует то, что в нем изложен минимальный план действий.