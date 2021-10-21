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Ближайшей ночью петербургскую дамбу закроют из-за угрозы наводнения

фото ЗакС политика Ближайшей ночью петербургскую дамбу закроют из-за угрозы наводнения

Дирекция петербургского комплекса защитных сооружений, проанализировав погодную обстановку и прогнозы на ближайшие сутки, решила закрыть дамбу в ночь на пятницу, 22 октября. В сообщении пресс-службы указывается, что в ближайшие часы город должен посетить атлантический циклон и принести с собой юго-западный ветер, который способен достигать скорости 28 метров в секунду. Это обстоятельство, в свою очередь, может критически поднять уровень воды в устье Невы.

"По предварительно разработанному плану оперативный персонал займет рабочие места в 00:00 МСК 22.10.2021, время начала закрытия комплекса  - 02:00 МСК 22.10.2021. По результатам мониторинга метеорологической обстановки фактическое время начала маневрирования затворами КЗС может быть изменено", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты, обслуживающие дамбу, находятся в тесном оперативном контакте с МЧС, метеорологами, представителями городского порта и чиновниками.


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