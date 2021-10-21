Дачу у Суздальских озер хотят лишить охранного статуса КГИОП

Состоящая в реестре культурно-исторических памятников КГИОП деревянная дача на Первомайской улице, 13, может лишиться своего статуса и, соответственно, прилагающейся к нему государственной охраны, передает строительное издание "Канонер".

Архитектурную и историческую ценность сооружения, расположенного на возвышенности около Нижнего Суздальского озера, оспаривает экспертиза, которую провели по заказу ООО "Рипристино". Выводы авторов документа гласят, что здание можно счесть типичной дачей для своего времени и что оно "представляет собой пример рядовой, утилитарной застройки". Более того, указывается на то, что к дореволюционному сооружению в советское время пристроили крыльцо, и это якобы существенно поменяло его первоначальный облик.

Впрочем, даже исключение здания на Первомайской из реестра КГИОП не должно стать для него фатальным: старинная дача находится в охранной береговой зоне и не может быть снесена.