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Новости 17:52

Михайловский театр получил QR-код от чиновников

фото ЗакС политика Михайловский театр получил QR-код от чиновников

Представители петербургского комитета по промышленной политике выдали администрации Михайловского театра QR-код. Таким образом, культурное учреждение получило коллективный иммунный статус "вакцинирован", передает пресс-служба театра.

"Коллектив театра на 86% вакцинирован либо может подтвердить факт перенесенного заболевания. Я всегда говорил и отвечаю за свои слова, что Михайловский театр с точки зрения ковида — самое безопасное место. Мы предпринимаем все меры, установленные Роспотребнадзором, а сегодня соответствующие инстанции подтвердили ответственное отношение к вакцинации нашего коллектива", - прокомментировал событие худрук Владимир Кехман.

Он обратил внимание, что Михайловский стал одним из первых городских театров, получивших QR-код. В стенах его учреждения на постоянной основе действует пункт вакцинации от коронавируса, которым может воспользоваться любой петербургский работник культуры.

Напомним, что на неделе Смольный внес поправки в постановление № 121, и с 15 ноября доступ в театры станет для граждан, не обладающих QR-кодом, невозможным.


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