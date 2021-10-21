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Новости 18:06

Студента Петровского колледжа задержали после стрельбы из охолощенного оружия

фото ЗакС политика Студента Петровского колледжа задержали после стрельбы из охолощенного оружия

В Петербурге задержали 19-летнего студента Петровского колледжа, который в Охотничьем переулке устроил стрельбу из охолощенного пистолета Retay, после чего явился в здание своего учебного заведения, передает "Mash на Мойке".

Отмечается, что своим поведением он сильно перепугал студентов своего колледжа, а также соседнего колледжа имени Путилова. Оба заведения по указанию подготовившейся к возможному шутингу полиции было решено закрыть.

Примечательно, что сегодня же, 21 октября, усилили охрану в Петровской гимназии №209, расположенной в центре Петербурга. Поводом послужила переписка в закрытом чате, с которой ознакомили полицейских: в ней аноним угрожал напасть на гимназию с оружием.


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