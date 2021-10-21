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Новости 18:25

В здание Шанинки с проверкой явилась прокуратура

фото ЗакС политика В здание Шанинки с проверкой явилась прокуратура

В здание Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) 21 октября пришли представители прокуратуры, передает Русская служба Би-би-си. Постановление о проверке вуза датируется 19 октября. Силовики проверяют, как говорится в документе, "исполнение требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях".

"С уголовными делами против Сергея Зуева и Кристины Крючковой эти проверки, насколько нам известно, не связаны. Причина, по которой проводятся проверки, нам не известна", - рассказали в пресс-службе вуза.

Напомним, что в октябре задержали и отправили под домашний арест ректора Шанинки Сергея Зуева, испытывающего серьезные проблемы со здоровьем. Он проходит по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. По версии следствия, Зуев имеет отношение к мошенничеству в размере 21 млн рублей: это были деньги, выделенные министерством в качестве грантов Фонду новых форм развития образования, тогда как Шанинка была субподрядчиков. Накануне у Зуева случился гипертонический криз, после чего ему потребовалась операция на сердце.


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