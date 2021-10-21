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Новости 19:08

Цивилев просит налоговиков остановить нелегальную торговлю в Кировском районе

фото ЗакС политика Цивилев просит налоговиков остановить нелегальную торговлю в Кировском районе

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев, традиционно занятый проблемами Кировского района, направил письмо в петербургское управление ФНС, в котором он жалуется на большие объемы нелегальной торговли на территории. Она особенно заметна возле станций метро "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов". Добиться решения проблемы от полиции и администрации метрополитена ни к чему конструктивному не привели, сетует единоросс.

"Прошу передать данные в мой адрес: о размере налогов, недополученных городом в связи с незаконной коммерческой деятельностью; пояснить, какие меры могут быть приняты со стороны УФНС для прекращения незаконной коммерческой деятельности и взыскания неуплаченной суммы налогов с недобросовестных предпринимателей", - пишет заявитель.

Цивилев также просит УФНС подумать над возрождением налоговой полиции, функционировавшеей в городе в период с 1992 по 2003 годы.


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