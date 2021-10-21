Путин: Сколько у нас там, каждый второй, что ли? Массовой записи в иноагенты у нас нет

Президент Владимир Путин, получив на Валдайском форуме обстоятельный вопрос от главреда "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, вступил с ним в полемику. Вопрос касался избыточной, по мнению журналиста, строгости закона о СМИ-иноагентах и его бессудном применении. Перед последним аргументом президент не растерялся и по привычке обратил свой взгляд на западные страны.

"А в Штатах тоже не через суд. Там в Минюст вызывают — вон спросите RT. Знаете, как там жестко? До уголовной ответственности, у нас такого нет", - парировал Путин в трансляции телеканала "Россия 24".

Кроме того, президенту представляется, что вокруг закона создается шум, несоразмерный тем трудностям, которые он способен приносить.

"Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько у нас там, каждый второй что ли? Массовой записи в иноагенты у нас нет. Опасность этого сильно преувеличена", - считает глава государства.

Путин поблагодарил Муратова за внимание к проблеме и пообещал, что в очередной раз поручит подчиненным проработать закон, проверить его критерии на предмет "размытости" и не допускать злоупотребления им.

Отметим, что с июля реестр СМИ-иноагентов, который ведет Минюст, пополняется практически каждую пятницу. Сейчас в нем 89 позиций.