Эсеры предлагают главе Пенсионного фонда уйти в отставку

Лидер думской фракции "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов скептически оценил профессиональные качества главы Пенсионного фонда Андрея Кигима, который на неделе отвечал на вопросы депутатов. По мнению главного эсера, чиновник де-факто ушел от всех вопросов, не сообщив ничего полезного и содержательного.

"Совершенно непонятно, что творится в Пенсионном фонде. Что происходит с сотнями миллиардов рублей, которые неизрасходованными остаются в ПФР и прокручиваются в банках? Возникает слишком много вопросов: в каких банках, кто принимает решение о размещении средств, на каких условиях они там лежат?", - недоумевает политик.

Не меньше вопросов у него возникает к дорогой недвижимости, которая принадлежит ведомству, что, по мнению депутата, плохо корреспондирует с царящим в стране экономическим кризисом. Тем не менее, ясности в этом вопросе после встречи с чиновником у него не прибавилось.

Предложив Кигиму написать заявление об отставке, Миронов вернулся к своей излюбленной теме: необходимости упразднения Пенсионного фонда как институции, о чем он говорит как минимум последние десять лет. Эсеры продолжают ратовать за объединение ПФР с фондом ОМС и прямое подчинение этой синтетической структуры кабинету министров.

Месяцем ранее, перед выборами, эсеры выступили за отставку главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.