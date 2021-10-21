В преддверии непогоды в Петербурге закрыли сады и скверы

Надвигающийся на Петербург атлантический циклон, который принесет с собой шторм, побудил чиновников закрыть на время популярные скверы и сады, о чем сообщает пресс-служба Смольного. На несколько часов стали недоступны для прохожих Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, сады Сан-Галли и "Василеостровец", сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино.

Тем временем специалисты, подведомственные комитету по благоустройству, готовятся к оперативной уборке деревьев, которые может повалить ураганный ветер. В свою очередь, дорожные службы будут мониторить состояние ливневых канализаций.

Днем руководство комплекса защитных сооружений объявило, что во избежание наводнения грядущей ночью закроет дамбу. Метеорологи прогнозируют усиление юго-западного ветра до 24-28 метров в секунду, что без закрытия дамбы было бы чревато выходом Невы из берегов.