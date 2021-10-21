Виктор Быков: Хотел показать, что есть Вишневские, которые несут позитив

Фото Константина Ленькова

Корреспондент ЗАКС.Ру побывал в муниципалитете № 78 и пообщался с местным депутатом Виктором Быковым, который летом сменил имя и фамилию на Бориса Вишневского, став одним из "двойников" зампреда партии "Яблоко". Муниципал рассказал, зачем это сделал, и признался, что доволен итогами выборов.

Политическая технология использования кандидатов-однофамильцев применяется в России с 1990-х годов и законом до сих пор не запрещена. Вишневские Борис Иванович и Борис Геннадьевич, ставшие спойлерами Борису Лазаревичу из "Яблока", пошли еще дальше, отрастив бороды и сделав прически как у их соперника. В Центризбиркоме этой ситуацией были возмущены, но сделать ничего не смогли. Оба однофамильца "яблочника" приняли участие в выборах. Виктор Быков - он уже вернул свои оригинальные паспортные данные - считает, что все прошло успешно. Он сумел обойти двух соперников на думских выборах по Центральному округу. Правда, по округу в ЗакС оказался последним, хотя и заручился поддержкой 510 избирателей.

- Виктор Иванович, вы уже вернули имя, верно?

- Верно.

- Сразу после выборов, в сентябре?

- Нет, в октябре. Я должен был сдать финансовый отчет.

- Почему вы пошли на выборы под чужим именем?

- Это было мое личное решение. Поменять свои данные. Меня никто не заставлял. Я посчитал, что кроме голословных заявлений кандидатов и критики нашей политической власти, нашего руководства города и района, нужно еще и что-то делать. Когда кандидаты в депутаты разного уровня занимаются только критикой, что все плохо, чем занимается в том числе Вишневский Борис Лазаревич, то для части жителей и меня это неприемлемо. Потому что прежде чем критиковать, нужно что-то предлагать. Поверьте, я сам депутат муниципального совета. Когда депутаты только критикуют, что все плохо в нашем городе и в нашей стране - для меня это удивительно. Поэтому я решение принял поменять свои данные, чтобы показать, что кроме критиков есть еще другие люди, которые могут что-то делать, есть другие Вишневские, условно говоря, которые не только критикуют, но и несут позитив. Искренне вам это говорю. Вы можете навести обо мне справки, я человек позитивный в принципе. Я посчитал, что я могу поменять свои данные, чтобы баллотироваться и показать, что кроме критики есть еще другие кандидаты под фамилией Вишневский, которые могут нести позитивное. Я пошел на это осознанно. Я понимал, что у меня шансов нет избраться. У нас много чего хорошего в городе. Есть что критиковать, я с некоторыми кандидатами согласен, но мы должны нести что-то позитивное. Я вот принципиально поддерживаю наше руководство города и политическую власть в стране.

- Вы довольны результатами выборов?

- Лично меня устраивают.

- Возможно вам известны сообщения о нарушениях во время избирательного процесса. Как вы к этому относитесь?

- Да, конечно. Лично я с этим не сталкивался. Я этим не занимался лично. У меня нет никаких возможностей: ни организационных, ни финансовых. Я про это слышал. К слухам я стараюсь относиться настороженно, потому что иногда слухи преувеличены. Помните, как там… "Информация о моей смерти сильно преувеличена". Джек Лондон сказал, если не ошибаюсь. (Эту фразу приписывают Марку Твену - прим. ЗАКС.Ру). Так что слухи такие были. Я лично с ними не сталкивался. Выборами я в целом удовлетворен. Те кандидаты, которые сильно вели кампанию, они выиграли достойно.

- Знакомы ли вы с Вишневским Борисом Геннадьевичем?

- Нет.

- Планируете ли участвовать в следующих выборах? Переизбраться в муниципальный совет, например.

- Как решат жители. Говорю вам совершенно ответственно, если меня поддержат как муниципального депутата, если окажут доверие, то, конечно, я буду баллотироваться. И опыт, который я сейчас приобрел, в том числе отрицательный, я этот опыт учту.

- Судя по фотографиям на информационных стендах, у всех троих Борисов Вишневских оказалась схожая внешность. Как вам удалось достичь такого сходства?

- Я реально ходил с бородой. Это реально моя борода. Сейчас я побрился. А по поводу прически, я прямо говорю, это было мое решение изменить прическу, чтобы копировать Вишневского и в какой-то мере пошутить.

- Ради шутки?

- Да, пошутить. Кстати, не было никакого фотошопа.

- И с прической не фотошоп?

- Да, сменил прическу. Это делается легко. У меня есть залысины, можно просто зачесать и использовать специальные средства. Это тоже было мое решение. Пошел на это осознанно. Я знаю, что там говорили по поводу меня. Я за свои действия отвечаю.

На вопрос о любимом меме про двойников Вишневского, Быков показал отредактированную фотографию стенда с УИК, на котором портреты Вишневских заменены на "туристов из Солсбери" Петрова и Боширова, которых в СМИ называли предполагаемыми сотрудниками ГРУ. Мундеп добавил, что он, как и они, воспользовался другим именем.

- Вот такой был ход конем с моей стороны.

Закончив интервью, Быков вернулся к прежним задачам муниципального депутата. После рабочего дня в совете, по его словам, ему нужно было посетить несколько проблемных адресов в округе, по которым поступили заявки от жителей. Например, экс-Вишневскому предстояло решить вопросы с детской площадкой в одном из дворов.

Беседовал Константин Леньков