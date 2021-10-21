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Новости 21 октября, 20:07

Суд оштрафовал "Открытый Петербург"* за непредоставление отчетности в Минюст

фото ЗакС политика Суд оштрафовал "Открытый Петербург"* за непредоставление отчетности в Минюст

Василеостровский районный суд 21 октября оштрафовал организщацию "Открытый Петербург"* на 70 тысяч рублей, рассказала ЗАКС.Ру адвокат Анастасия Буракова. По ее словам, штраф был назначен из-за якобы непредставленной в Министерство юстиции финансовой отчетности организации.

Буракова напомнила, что "Открытый Петербург"* сейчас находится в стадии ликвидации. Она заявила, что необходимые бумаги в Минюст были направлены, хотя руководитель организации Андрей Пивоваров не имеет возможности ничего сдать из-за нахождения в СИЗО Краснодара. 

- Протокол без Андрея составлялся, получили только телеграмму о вызове в суд. Ознакомились с материалами на днях, и там абсолютно пустой протокол составлен, - добавила Буракова.

Она уточнила, что организация намерена оспаривать решение районного суда. 

 

* Организация "Открытый Петербург" внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов

София Саттарова


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