Предприниматели предложили Смольному отстать от бизнеса и ввести обязательную вакцинацию

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургское отделение "Деловой России" 21 октября провело встречу представителей бизнеса и власти. От последних пришли зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов и депутат Законодательного собрания Ирина Иванова. Предприниматели настаивали на обязательной вакцинации населения. ЗАКС.Ру рассказывает, как прошла встреча сторон.

Прививка для всех

Организаторы встречи решили разделить выступление предпринимателей по блокам: сначала говорит одна сфера бизнеса, потом - другая. Первое слово дали представителям организаций общественного питания. Согласно последним изменениям в антикоронавирусное постановление правительства Петербурга, в кафе и рестораны с 1 декабря можно будет пускать только вакцинированных, переболевших или тех, у кого есть медицинский отвод от прививки.

Руководитель "Союза рестораторов Рубинштейна" Максим Жуков заявил, что искренне верит: главная цель введения QR-кодов - стимулирование вакцинации, а не ограничение экономических показателей. По его словам, следует привить большее количество населения для того, чтобы избежать "экономических потрясений".

- Нужно срочно и обязательно вводить те требования, которые введены для общественного питания, ритейла и так далее, о 80% сотрудников, имеющих QR-коды, для тяжелой, легкой промышленности, строительства, добывающей, обрабатывающей, государственные учреждения, вузы и так далее. Это более половины активного населения нашего города, - отметил Жуков.

Он напомнил, что общепит и другие сферы с подобной задачей справились. Так будет и в других областях, если "на кону финансовые потери", уверен руководитель "Союза рестораторов Рубинштейна". Иначе, считает Жуков, бизнес снова уйдет "в пике минуса", из которого только-только за лето стал выбираться. Если действовать быстро, то к концу года получится отказаться от меры по допуску только по QR-кодам, уверен предприниматель.

За обязательную вакцинацию в остальных сферах экономики высказался и генеральный директор и соучредитель ГК "Теремок" Виталий Свидовский. Он добавил, что его организация намерена в социальных сетях поддерживать социальную программу по призыву к прививкам от коронавируса. Ранее Свидовский в СМИ уже говорил о том, что обязательно вакцинировать необходимо сотрудников всех сфер бизнеса. На предприятиях работают такие же петербуржцы - права и обязанности должны быть равны для всех, заявил гендиректор "Теремка" в разговоре с "Деловым Петербургом".

- Нужно просто отстать от бизнеса и от всех учреждений социального, культурного и прочего характера и сосредоточиться на работе с людьми, именно теми, которые не вакцинированы с учетом социального положения, медицинских отводов и так далее, - заявил на встрече представитель АО "АВТОДОМ" Вячеслав Жигалов.

Другие участники встречи тоже поддержали введение обязательной вакцинации у работников разных организаций. Против выступила депутат ЗакСа и и председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству парламента Ирина Иванова. По ее словам, прививки должны быть "добровольно принудительными" как сейчас.

- Против и все. Потому что я сама так живу. Это моя позиция. У вас такая позиция бизнеса, а у меня [такая], - сказала депутат.

Более подробно свое мнение Иванова на встрече не раскрыла, несмотря на удивление и вопросы предпринимателей.

Перераспределение потоков

Не закрывать общепит совсем призвал генеральный директор сети супермаркетов "ЛЭНД" Дмитрий Чтецов. Он заявил, что лучше ввести какие-то дополнительные меры по безопасности: больше проветривания, ночную обработку паром и другое. Если общепит прекратит работать на какое-то время, то весь поток людей просто переместиться в продуктовые магазины, считает Чтецов:

- Мы просто людей из одного места, где они могут подвергнуться каким-то заражениям, переносим в совершенно другое. Да, ритейл готов, ритейл обеспечит всю безопасность. <...> Люди в школах кушают, люди в офисах обедают - вся нагрузка общепита перенеслась на продуктовые ритейлы.

Генеральный директор компании "Индивидуальный туристический сервис" Виктория Шамликашвили заявила, что открытым должно оставаться все. Люди должны быть рассредоточены, уверена предпринимательница. Она предположила, что в Петербурге можно провести эксперимент по допуску в заведения людей по QR-кодам во время объявленных нерабочих дней в начале ноября. Это лучше, чем закрывать организации полностью, считает Шамликашвили. С ней не согласился руководитель "Союза рестораторов Рубинштейна" Максим Жуков.

- При наличии QR-кодов у 32-33% населения, допуск по QR-кодам - это и есть полное закрытие, - заявил Жуков.

По его словам, закрытие общепита позволит попросить у арендодателей хоть какие-то скидки. Если формальной приостановки не будет, то арендодатель "пошлет по известному направлению", сказал Жуков. Гендиректор "Теремка" Свидовский добавил, что могут быть и другие сложности с кодами: их могут выдать неправильно и их не получают те, кто переболел COVID-19 бессимптомно.

С первого дня зимы только по QR-кодам или справкам будут пускать и в магазины Петербурга. Еще ранее, с 30 октября, начинается период нерабочих дней. Генеральный директор ООО "Стокманн СПб Центр" Дарья Ветрова отметила на встрече, что с этого момента арендаторы попросят у них послабления.

- Все арендаторы к нам сейчас придут за скидками, потому что они не смогут просто платить арендную плату. Мы как добросовестные собственники, конечно, будем их предоставлять - это существенно скажется на нашей выручке. А мы в свою очередь как торговый центр не имеем такого огромного запаса прочности, как о нас думают, - заявила Ветрова.

По ее словам, арендодателям надо предоставить скидки по налогу на имущество. Они могут быть соразмерны послаблениям, которые получат от собственника помещений арендаторы, предложила Ветрова.

Представители бизнеса на мероприятии "Деловой России" предложили и другие меры по их поддержке в период коронавируса. Депутат ЗакСа Иванова в дискуссии практически не участвовала, но задавала уточняющие вопросы и высказала свои идеи по поддержке бизнеса. По ее словам, необходимо ввести мораторий на штрафы и пени от ресурсоснабжающих организаций. Надо бороться с монополистами в этой сфере, уверена депутат. В этом помочь должна исполнительная власть, заявила Иванова.

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов своих предложений не вносил, а отвечал на вопросы. В частности, у него поинтересовались, ждать ли Петербургу полного локдауна в нерабочие дни по аналогии с Москвой. Чиновник сказал, что пока на этот вопрос ответить не может.

Не смог он внести определенность в вопрос, как именно предпринимателям проверять QR-коды у посетителей. Бизнесмены напомнили, что не имеют права требовать паспорт, а без него код просто черно-белый квадрат. Если же кто-то из посетителей окажется с поддельным или чужим QR-кодом, то отвечать придется и организации, отметили предприниматели. Ситов пообещал, что разъяснения по этому вопросу будут подготовлены.

Он добавил, что город технически готов к массовой вакцинации: препарат и медики есть. Вопрос только в заинтересованности населения в этом, отметил Ситов. Он пообещал обдумать предложения и пожелания бизнеса, прозвучавшие на мероприятии, и дать обратную связь.

София Саттарова