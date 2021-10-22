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Новости 9:53

Минюст обосновал включение "Голоса"* в реестр иноагентов получением около 200 рублей от гражданки Армении

фото ЗакС политика Минюст обосновал включение "Голоса"* в реестр иноагентов получением около 200 рублей от гражданки Армении

Министерство юстиции обосновало включение движения в защиту прав избирателей "Голос"* в реестр незарегистрированных объединений – иноагентов тем, что организация получила около 200 рублей от гражданки Армении, сообщил в Facebook сопредседатель движения Григорий Мельконьянц. 

Об этом представитель Минюста заявил на суде по иску "Голоса"* об оспаривании статуса. По словам Мельконьянца, подтверждающих документов ведомство не представило. По данным Минюста, в июне поступила информация о том, что "Голос"* в апреле якобы перечислил в фонд "Лига избирателей"** "денежные средства двумя операциями в размере около 200 рублей", получив эти деньги от некой Манукян Норайр Львовны.

"На наши уточняющие вопросы и попытки понять логику написанного в справке — ничего вразумительного не последовало. Нет ни конкретных дат, ни конкретной суммы. Только "апрель" и "около 200 рублей", — пояснил Мельконьянц.

Представитель "Голоса"* добавил, что личность Манукян Норайр Львовны вызвала вопросы.

"Есть ли у нее гражданство Армении, есть ли гражданство России? Почему Минюст считает ее женщиной, хотя Норайр — это исключительно мужское имя (в переводе с армянского "новый мужчина")? Мы ходатайствовали о привлечении г-ки Манукян в качестве свидетеля, чтобы можно было установить, что это реальный человек и прояснить все возникшие вопросы, но суд посчитал это ненужным для рассмотрения дела", – сообщил Мельконьянц.

Минюст внес "Голос" в реестр движений-иноагентов 18 августа, за месяц до выборов в Госдуму. 

*"Голос" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных движений - иноагентов

** "Лига избирателей" внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов


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