Вице-спикеру ЗакСа Бондаренко поручили взаимодействие с Хошимином

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Николай Бондаренко войдет в межведомственную рабочую группу по взаимодействию между правительством региона и народным комитетом вьетнамского города Хошимин. Соответствующий проект постановления одобрили на заседании комитета по законодательству ЗакСа 22 октября.

– Николай Леонидович, работая в правительстве, курировал сотрудничество с Вьетнамом и внёс в двустороннее сотрудничество существенный вклад, – отметил председатель КПЗ Всеволод Беликов.

Проект постановления о делегировании Бондаренко ЗакС примет на одном из ближайших заседаний.

Хошимин — крупнейший город Вьетнама. До 1975 года носил название Сайгон.

Сергей Еремеев