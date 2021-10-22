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Новости 10:24

На экс-депутата Госдумы Бурнашова завели дело о нападении на полицейского

фото ЗакС политика На экс-депутата Госдумы Бурнашова завели дело о нападении на полицейского

Управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило в отношении бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Алексея Бурнашова дело о нападении на полицейского, передает ТАСС.

Дело возбудили по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Случилось это после того, как в июле Бурнашова задержали в Перми сотрудники ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Инспекторы заподозрили, что депутат находится за рулем в нетрезвом состоянии, и попросили его пройти медосвидетельствование. После этого, утверждали очевидцы, парламентарий начал оскорблять инспекторов и ударил одного из них.

Поступок Бурнашова осудила комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики и призвала извиниться. После этого Бурнашов опубликовал в соцсетях пост, в котором попросил прощения у "всех, кого задели его слова". 


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