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Новости 11:26

В отношении Сергея Фургала возбудили два новых уголовных дела

фото ЗакС политика В отношении Сергея Фургала возбудили два новых уголовных дела

Следствие возбудило еще два уголовных дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил в Instagram сын политика Антон.

По словам Антона Фургала, дела возбудили по ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Он отметил, что это связано с делом в отношении бывших топ-менеджеров "Амурстали": их обвиняют в том, что они взяли невозвратный кредит в МСП банке на развитие завода. 

Антон Фургал утверждает, что этот кредит выплачивался до февраля 2020, две трети долга было погашено, и у банка на момент ареста фигурантов не было претензий.

"Сейчас, так как кредит не оплачивается,  банк подал в суд на возврат кредита. Следствие уверяет, что был умысел не вернуть кредит ещё 2 года назад", – добавил Фургал.

По версии следствия, Сергей Фургал якобы "создал преступную группу из всего руководства завода " Амурсталь", рассказал Антон Фургал. В понедельник, 25 октября, назначен первый допрос.

В феврале Следственный комитет предъявил обвинение Фургалу в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь еще одного бизнесмена и незаконном хранении оружия. Фургал просит, чтобы его дело рассматривала коллегия присяжных.

Фургала задержали 9 июля 2020 года, в то время он был губернатором Хабаровского края. Он отрицает свою вину. Жители Хабаровского края в течение нескольких месяцев каждый день выходили на акции протеста в его поддержку и высказывали недовольство назначенным вместо него врио губернатора Михаилом Дегтяревым. Последний в итоге победил на выборах в 2021 году.


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