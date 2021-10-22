Беликов инициировал создание экспертного совета при комитете по законодательству

Председатель комитета по законодательству Заксобрания Петербурга Всеволод Беликов ("Единая Россия") на заседании 22 октября объявил о намерении создать при органе экспертный совет.

Депутат раздал коллегам свои предложения в письменном виде и призвал их в течение недели направить собственные идеи.

Ранее Беликов заявил о намерении вернуть экспертный совет при комитете в интервью ЗАКС.Ру. Он считает, что это поможет избежать множества проблем, связанных с оспариванием и осуждением уже принятых нормативно-правовых актов.

Сергей Еремеев