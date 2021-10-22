Заболеваемость и смертность от COVID-19 бьют рекорды второй день подряд

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России снова отчитался о рекордных за время эпидемии суточных заболеваемости и смертности.

За прошедшие сутки зафиксированы 37 141 новых случай заражения коронавирусом и 1 064 летальных исхода от болезни. Нарастающим итогом с марта 2020 года выявлено 8 168 305 случаев заболевания. По официальным данным, на 22 октября от коронавируса умерли 228 453 россиянина.

В Петербурге заболели еще 3 233 человека, умерли 67. В Москве, где наибольшее число выявленных случаев COVID-19, заразились еще 8 166 человек, в Подмосковье — 2 428.