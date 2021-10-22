Горсуд Петербурга отказался исключать Апахончич* из списка СМИ-иноагентов

Санкт-Петербургский городской суд 22 октября отказал в удовлетворении апелляции активистки и художницы Дарьи Апахончич*, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Истица требовала отменить решение Ленинского районного суда, признавшего законность ее включения в реестр СМИ-иноагентов.

Как сообщили в пресс-службе, в рамках рассмотрения апелляционной жалобы к материалам дела были приобщены данные о получении Апахончич* денежных средств из-за границы.

Ранее художница рассказала, что по документам Минюста ее признали иноагентом из-за зарплаты от французского колледжа за преподавание там русского языка как иностранного, зарплаты от гуманитарной организации "Красный крест", гонорара за фестивали и другие переводы через PayPal. Также причинами получения статуса иноагента стали посты в социальных сетях, коллективный блог "Феминистки поясняют" и публикация в издании Colta, сообщила истица.

Напомним, Апахончич* одной из первой включили в список физлиц, выполняющих функции СМИ-иноагента. Она попала в реестр в декабре 2020 года.





*Дарья Апахончич включена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов