Тетердинко привлекли к рассмотрению иска Тихоновой об отмене итогов выборов на 14 участках

Красносельский районный суд Петербурга 22 октября начал рассмотрение дела по 14 искам кандидата в депутаты Государственной Думы от "Справедливой России – За правду" по округу № 212 Надежды Тихоновой к участковым избирательным комиссиям и территориальному избиркому № 26, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Истица требует отменить итоги голосования.

На предварительном заседании суд решил привлечь как заинтересованное лицо депутата Госдумы от "Единой России" Александра Тетердинко, который победил на выборах по округу № 212. Представитель Тихоновой Иван Попов отметил, что между эсеркой и единороссом незначительный разрыв в количестве голосов. Также к рассмотрению иска привлекли территориальные комиссии, которые отвечали за проведение выборов в одномандатном округе.

Представитель Тихоновой ходатайствовал о запросе ряда документов в избиркомах, видеозаписей с нескольких участков и привлечении свидетелей. По некоторым запросам представитель УИКов выступил против. В частности, он заявил, что из ходатайства стороны истца не ясно, что должны подтвердить видеозаписи. Запрашивается слишком большой временной промежуток — истец сам, вероятно, не знает, что ищет на видео, предположил представитель избиркомов. Прокурор отметила, что ей понятно, зачем нужны видеозаписи с камер наблюдения. Судья все ходатайства представителя Тихоновой удовлетворил.

Сторона ответчиков заявила, что один из исков к УИК №1087 должен быть отклонён из-за пропуска сроков. Избирком подвёл итоги голосования 19 сентября, то есть последний день подачи заявления в суд — 29 сентября, а иск поступил 30 числа, отметил представитель комиссий. Судья возразил, что иск пришёл 29 сентября, просто его зарегистрировали только 30-го. Представитель избиркомов продолжил настаивать на своём. Он со ссылкой на Кодекс об административном делопроизводстве заявил, что иск не стоит рассматривать, если его подали 29 сентября в нерабочее время. Судья пообещал уточнить время поступления заявления.

Для получения и изучения всех запрашиваемых документов судья решил отложить рассмотрение дела на 10 декабря.

Отметим, Тихонова подала иски к тем участковым комиссиям, где, по ее мнению, были нарушения во время выборов. В частности, в УИК № 1185 в последний день голосования пропали незаполненные бюллетени — люди не смогли проголосовать. При этом обнаружились уже заполненные бумаги с якобы надомного голосования. Участковая комиссия решила их не засчитывать, но вышестоящий теризбирком №26 отменил это решение.

В УИК №№ 1115, 1118, 1086 и 1087 в ночь с 18 на 19 сентября в помещениях для голосования находились неизвестные лица. В УИК №1130, по утверждению эсеров, якобы изменили итоговый протокол.

Также Тихонова оспаривает итоги голосования на отдельных участках в Кировском районном суде, поскольку избирательный округ № 212 включает в себя и часть Кировского района Петербурга.

София Саттарова