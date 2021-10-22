ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:20

В Петербурге за сутки госпитализировали 542 пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге за сутки госпитализировали 542 пациентов с COVID-19

В стационары Петербурга за сутки госпитализировали 542 пациентов с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

В больницах города на лечении от COVID-19 и пневмоний остаются 7 699 человек, 513 из них — в реанимации. 393 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в Петербурге развернуто 9 488 инфекционных коек.

Амбулаторно от коронавируса лечатся 37 098 человек. На карантине остаются 5 206 пациентов.

Закончили цикл вакцинации от коронавируса 1 823 239 петербуржцев. В городе есть запас вакцины в 810 287 доз.

Напомним, оперштаб отчитался о 3 233 новых пациентов с COVID-19. За минувшие сутки от коронавируса умерли 67 человек. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама