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Новости 15:22

В ГМЗ "Петергоф" подготовились к системе QR-кодов, но взволнованы удаленкой для сотрудников

фото ЗакС политика В ГМЗ "Петергоф" подготовились к системе QR-кодов, но взволнованы удаленкой для сотрудников

Администрация Государственного музея-заповедника "Петергоф" готова к приему посетителей по QR-кодам, как того требуют новые правила Смольного, передает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора ГМЗ по культурно-просветительской работе Романа Коврикова.

"Каким образом отслеживать наших гостей-посетителей по QR-кодам, мы понимаем. Это делается простым мобильным телефоном: считывается QR-код, и наш сотрудник в этот момент понимает, действителен он или нет", - рассказал он, добавив, что доступа к персональным данным гостей его коллеги не получат.

При этом руководство музея не особенно радо тому, что новая версия "коронавирусного" постановления № 121 предписывает им перевести весь персонал старше 60 лет на удаленный режим работы: в этом возрасте находятся многие смотрители.

"Сейчас мы ждем распоряжения - тех, кто привит, можно будет на работу пригласить? Исходя из этого, мы очертим круг музеев, которые мы сможем обеспечить смотрителями", - рассказала директор музея Елена Кальницкая, охарактеризовав ситуацию с кадрами как "тяжелую".

Напомним, что начиная с 1 декабря петербуржцы без QR-кодов не смогут посетить практически никакие общественные места, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, аптек и медучреждений.

Накануне QR-код со статусом "иммунизирован" выдали целому учреждению, Михайловскому театру, где привились более 80% сотрудников.


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